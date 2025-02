Oasport.it - Mattia Boninfante resta cauto: “Giannelli e Sbertoli due campioni. Devo lavorare per arrivare in Nazionale”

Tra i talenti più cristallini della pallavolo italiana c’è sicuramente. A soli 19 anni la Lube Civitanova ha deciso di assegnargli il ruolo di palleggiatore titolare e lui ha risposto presente con una serie di ottime pzioni, guidando la squadra al terzo posto della Superlega e soprattutto alla vittoria della Coppa Italia. Il regista è stato uno degli ospiti del programma Volley Night, in onda ogni domenica sera sul canale YouTube di OA Sport.Sul momento di Civitanova: “Sicuramente siamo in un buon momento e faremo di tutto per continuarlo. La stagione è stata finora tosta, impegnativa e vogliamo che lo sia anche nei prossimi mesi, perché abbiamo prima la fine di questa regular season, poi i playoff. Speriamo di di poter giocare più partite possibili, ricordando che abbiamo anche la Challenge Cup, dove siamo in semifinale e quindi speriamo di fare altre quattro partite in questa competizione se saremo bravi di andare in fondo.