Lorenzo Insigne è svincolato clamorosa fine della storia con il Toronto | cosa è successo

Lorenzo Insigne, il talento partenopeo, si separa clamorosamente dal Toronto dopo un solo anno, lasciando tutti sorpresi. La sua risoluzione anticipata del contratto apre nuovi scenari per il futuro del calciatore e del club canadese. Ma cosa è realmente successo in MLS? Scopriamo i retroscena di questa decisione inaspettata e le possibilità che si aprono ora per Insigne. Continua a leggere.

Insigne ha risolto il suo contratto con il Toronto un anno prima della scadenza e può firmare per una nuova squadra a parametro zero: cosa è andato storto in MLS. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: toronto - insigne - cosa - lorenzo

Lorenzo Insigne, che gol col Toronto: di testa e in tuffo - Lorenzo Insigne continua a brillare nella MLS, regalando al Toronto un gol spettacolare di testa e in tuffo.

Insigne, aria d’addio al Toronto: fuori dai convocati per la seconda volta. Futuro in bilico Il vento del cambiamento soffia forte su Lorenzo Insigne. L’ex capitano del Napoli, oggi al Toronto FC, è stato escluso per la seconda partita consecutiva dall’elenco dei co Vai su Facebook

Lorenzo Insigne è svincolato, clamorosa fine della storia con il Toronto: cosa è successo; O accetti o rescindi, clamoroso Insigne: rifiuta tre offerte, Toronto pronto a metterlo in tribuna tutto l'anno!; Insigne torna in Italia: affare in Serie B, il colpo è da capogiro.

Insigne lascia Toronto: adesso può firmare a zero - Risolto il contratto con un anno di anticipo rispetto alla scadenza ... Segnala corrieredellosport.it

Lorenzo Insigne “Importanti problemi famigliari”/ L'ex Napoli non si allena a Toronto - IlSussidiario.net - Non è ben chiaro quindi cosa sia accaduto, ne tanto meno quando tale situazione tornerà alla normalità, mentre l ... ilsussidiario.net scrive