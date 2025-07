Estorsione nei confronti di un ex sindaco | arrestato giornalista

Un nuovo capitolo scuote il panorama locale: Mario De Michele, noto giornalista e già coinvolto in indagini passate, è stato arrestato con l’accusa di estorsione nei confronti dell’ex sindaco di Orta di Atella, Angelo Brancaccio. L’operazione, condotta dai carabinieri sotto la supervisione della Procura di Napoli Nord, evidenzia ancora una volta quanto siano intricati i rapporti tra politica e cronaca. Il caso si approfondisce, lasciando il pubblico in attesa di sviluppi sorprendenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno arrestato il giornalista Mario De Michele, accusato di estorsione nei confronti dell’ ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) Angelo Brancaccio. L’indagine è coordinata dalla Procura di Napoli Nord. De Michele fu già arrestato qualche anno fa perché coinvolto in un’altra inchiesta della Procura di Napoli Nord relativa a due falsi attentati a colpi di arma da fuoco che De Michele organizzò ai suoi danni, e ciò per avere la scorta, che gli fu data e poi revocata; per i falsi attentati De Michele fu condannato nel 2022 a tre anni e dieci mesi. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Estorsione nei confronti di un ex sindaco: arrestato giornalista

In questa notizia si parla di: estorsione - confronti - sindaco - arrestato

Accusati di estorsione nei confronti dell'operaio: assolti tre imprenditori - Brindisi si apre a una svolta importante nel caso di estorsione che ha coinvolto tre imprenditori accusati di aver minacciato un operaio per costringerlo ad accettare condizioni sfavorevoli.

L'imprenditore genovese era stato arrestato a dicembre insieme a Salvatore Mario Lo Piccolo. Silvano è accusato in un procedimento separato anche di narcotraffico ed estorsione Vai su Facebook

Estorsione a ex sindaco del Casertano, arrestato giornalista; Estorsione a un ex sindaco, arrestato il giornalista Mario De Michele; Estorsione ad ex sindaco, arrestato giornalista.

Estorsione a ex sindaco del Casertano, arrestato giornalista - I carabinieri hanno arrestato il giornalista Mario De Michele, accusato di estorsione nei confronti dell'ex sindaco di Orta di Atella (Caserta) Angelo Brancaccio. Da ansa.it

Estorsione a ex sindaco del Casertano, arrestato il giornalista Mario De Michele - Ora è accusato di estorsione nei confronti di Angelo Brancaccio, ex primo cittadino di Orta di Atella ... msn.com scrive