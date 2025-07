Gianni Aon | La Liguria presenta positivi segnali di vitalità economica complessiva e si conferma leader nazionale nella Blue Economy

La Liguria, sotto la guida di Gianni Aon, si distingue per segnali promettenti di ripresa e crescita economica, confermandosi leader nella blue economy. Christian Gianni, area manager di Aon Liguria, sottolinea l’attenzione crescente verso rischi critici come trasporto merci, surety e cyber, evidenziando un sistema in evoluzione che affronta sfide e opportunità con determinazione. Questa dinamica rende la regione un esempio di resilienza e innovazione nel panorama nazionale, aprendo nuove prospettive di sviluppo e sostenibilità .

Christian Gianni, area manager Liguria di Aon, ha dichiarato: "L'area ligure è in linea con i principali dati nazionali» e «grande attenzione viene posta ai rischi legati al trasporto merci, surety e cyber" Il sistema economico ligure è in evoluzione, caratterizzato da criticità strutturali

