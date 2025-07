Calhanoglu Inter il silenzio sulle voci dalla Turchia genera malumori | i nerazzurri fanno il prezzo al Galatasaray! I nomi per l’eventuale sostituto

L’ambiguità sulla situazione di Calhanoglu sta creando tensioni tra i tifosi e la dirigenza dell’Inter. Mentre il silenzio ufficiale alimenta malumori, i nerazzurri si preparano a fissare un prezzo e sondano nomi per un possibile sostituto a centrocampo. La cessione del turco potrebbe rappresentare una svolta importante nel mercato estivo, lasciando aperte tutte le ipotesi sul futuro dei campioni in nerazzurro.

Calhanoglu Inter, il silenzio sulle voci dalla Turchia genera malumori: i nerazzurri fanno il prezzo! I nomi per l’eventuale sostituto a centrocampo. La situazione di Hakan Calhanoglu continua a tenere banco in casa mercato Inter. A differenza di quanto accaduto nella scorsa estate, quando il Bayern Monaco aveva provato un timido approccio per il regista turco, oggi il giocatore sembra meno intenzionato a respingere le voci su un possibile addio. Un atteggiamento che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ha generato malumori all’interno dell’ambiente nerazzurro, soprattutto per la tempistica e per il momento delicato che la squadra sta attraversando dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Internews24.com