Processo Ciro Grillo | il pm chiede nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati | Video

Il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici genovesi, coinvolti in un grave episodio di cronaca avvenuto nel 2019 in Sardegna, ha raggiunto un punto cruciale: il pubblico ministero ha richiesto nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati. Una vicenda che ha acceso il dibattito pubblico e che mette in luce le delicate sfide della giustizia nel trattare casi così complessi e mediatici.

Ciro Grillo e i suoi amici genovesi (Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia) sono accusati di uno stupro di gruppo avvenuto nel 2019 in Sardegna.

