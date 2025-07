Meteo in arrivo temporali e calo delle temperature di 10 gradi Ecco dove

L'Italia sta vivendo un'ondata di caldo record, ma qualcosa sta cambiando. Nei prossimi giorni, un'aria fresca e temporalesca prenderà il sopravvento, portando un calo delle temperature fino a 10 gradi e improvvisi rovesci su Alpi, Prealpi e dorsale. È il momento di prepararsi a un rinvio temporaneo dell'estate, che ci offrirà sollievo e nuovi scenari climatici. Resta aggiornato per scoprire dove e quando arriveranno i temporali.

L'ondata di caldo anomalo continua ad attanagliare l'Italia. Ma nei prossimi giorni è prevista un'inversione di tendenza dal punto di vista meterologico, con possibili temporali e abbassamento delle temperature. Dopo intense giornate di sole, caldo e afa, ora potrebbe verificare un parziale e temporaneo indebolimento dell'anticiclone africano, con la formazione di improvvisi temporali, in particolare su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica del Centro. Si tratterà dei tipici rovesci estivi, che si scateneranno nelle ore pomeridiane e serali, con possibili raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate.

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Il caldo ha i giorni contati, in arrivo temporali e temperature giù fino a 10 gradi: le previsioni di Giuliacci - Nord e poi al Sud le temperature caleranno di 10/8 gradi a partire da sabato 5

