Giglio Group in crisi dopo il ritiro di Avon e Sky salta l’aumento di capitale rinviato il bilancio e avviata la composizione negoziata

Giglio Group si trova ora a un bivio cruciale: il ritiro di Avon e Sky, insieme al rinvio dell’aumento di capitale e del bilancio 2024, segnano una fase di forte incertezza. La società, leader nei servizi digitali per fashion e design, affronta questa crisi avviando una composizione negoziata e affidando l’incarico all’avvocato Francesco Marotta. Un momento delicato che richiede risposte rapide e strategie efficaci per tornare sulla strada della crescita.

