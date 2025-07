Maltempo sospesi treni Milano-Parigi Fango e detriti si contano danni a Bardonecchia

Il maltempo record continua a scuotere il Nord Italia, con temporali, fango e detriti che hanno causato ingenti danni a Bardonecchia. Mentre si conta il disastro, la rete ferroviaria tra Milano e Parigi è stata interrotta, lasciando i viaggiatori in ostaggio di un'emergenza senza precedenti. La situazione richiede interventi immediati e una riflessione sulla nostra resilienza ai cambiamenti climatici.

(Adnkronos) – Caldo e temporali sull'Italia anche oggi, martedì 1 luglio. Mentre a Bardonecchia si contano i danni dopo la violenta ondata di maltempo di ieri, vento e temporali hanno generato situazioni a rischio anche il altre zone del Nord. La circolazione dei treni tra Milano e Parigi sarà interrotta per diversi giorni a causa del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

