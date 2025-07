Il processo a Puff Daddy alle battute finali | la giuria si è ritirata per deliberare e chiede ulteriori informazioni L’ex magnate dell’hip hop rischia l’ergastolo

Il processo a Puff Daddy sta entrando nella sua fase decisiva: dopo due giorni di deliberazioni, la giuria si è ritirata per valutare attentamente le accuse di traffico sessuale e violenze. La tensione cresce mentre l'ex magnate dell'hip hop rischia l'ergastolo, e il mondo aspetta con trepidazione un verdetto che potrebbe cambiare per sempre il suo destino. La suspense è alle stelle: quale sarà il risultato finale?

Oggi martedì 1 luglio, la giuria del processo di Puff Daddy per traffico sessuale e violenze è tornata a deliberare per la seconda giornata. leri lunedì 30 giugno, i giurati hanno deliberato per oltre cinque ore, senza raggiungere un verdetto, dopo aver ricevuto istruzioni dal giudice del processo, Arun Subramanian. Stanno valutando se i pubblici ministeri abbiano dimostrato le accuse di associazione a delinquere e traffico sessuale durante il processo iniziato all'inizio di maggio. I pubblici ministeri affermano che Combs per vent'anni ha usato la sua fama, la sua fortuna e una serie di dipendenti e collaboratori per costringere e costringere due diverse fidanzate ad avere ripetutamente rapporti sessuali con escort uomini per giorni interi, mentre lui guardava e a volte filmava gli eventi alimentati dalla droga.