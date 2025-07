Via libera al nuovo decreto flussi autorizzati altri 500mila ingressi

Il governo Meloni ha dato il via libera a un nuovo decreto flussi, autorizzando l’ingresso di 500mila lavoratori stranieri dal 2026 al 2028. Dopo i già previsti 450mila per il triennio 2023-2025, questa misura si configura come una strategia fondamentale per sostenere il sistema economico nazionale, garantendo manodopera indispensabile e difficile da reperire. Nell’arco del triennio sono assegnate…

Dopo i 450mila del triennio 2023-2025, il governo Meloni autorizza l'ingresso in Italia di altri 500mila lavoratori stranieri dal 2026 al 2028. Sono i numeri del nuovo decreto flussi approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Si tratta, informa Palazzo Chigi, di "manodopera indispensabile al sistema economico e produttivo nazionale e altrimenti non reperibile". Nell'arco del triennio sono assegnate.

Decreto Flussi 2025: 22mila nuove quote assegnate. Precompilazione domande dal 1°luglio - Il Decreto Flussi 2025 porta con sé un'importante novità: 22.000 nuove quote per lavoratori stranieri! Dal 1° luglio sarà possibile precompilare le domande, rendendo l'accesso al mercato del lavoro italiano più semplice e veloce.

