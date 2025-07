Ostia dalle onde alla pineta oscura | una domenica diversa alla scoperta del territorio

Ostia si apre a nuove prospettive: dalle onde del mare alla misteriosa pineta oscura, un suggestivo percorso tra storia, natura e archeologia. Domenica 1 luglio 2025, due visite guidate gratuite hanno invitato i partecipanti a scoprire il territorio da una prospettiva inedita, arricchendo il loro bagaglio di conoscenze e emozioni. Questo progetto, che continuerà fino a dicembre, promette di trasformare ogni domenica in un viaggio indimenticabile nel passato e nell’immaginazione.

Ostia, 1 luglio 2025- Dalle onde alla pineta oscura, due visite guidate molto speciali e gratuite, si sono svolte questa domenica di fine giugno per far conoscere il territorio attraverso una chiave diversa, capace di aprire le porte del passato e dell’immaginazione, parte di un progetto che si svilupperà fino a dicembre 2025 nel decimo Municipio. Dal mare al mare, in un viaggio lungo 2000 anni tra natura, storia e archeologia attraverso esperienze immersive e arti performative. Percorsi storici, artistici e naturalistici tra visite guidate e arte performativa toccheranno le acque del mare fino ad immergersi nella storia dell’antica Roma, attraversando uno spazio temporale di duemila anni, da giugno fino al 28 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it