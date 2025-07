Trasacco lite tra operai finisce in tragedia | bracciante travolto e ucciso da un trattore

Una tranquilla mattina di lavoro si è trasformata in tragedia a Trasacco, in provincia de L’Aquila, quando una lite tra operai agricoli è degenerata in un tragico incidente: un bracciante è stato travolto e ucciso da un trattore. La vicenda scaturisce da tensioni sul posto, ma il suo epilogo lascia sgomenti tutta la comunità. Scopriamo insieme i dettagli di questa drammatica vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma all’alba in un’azienda agricola dell’Aquilano. Un violento scontro tra gruppi di operai agricoli si è trasformato in un omicidio, avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 1° luglio, in un’azienda agricola di Trasacco, in provincia de L’Aquila. La vittima è Hamid Essali, bracciante 36enne di origine marocchina, in Italia con permesso regolare e assunto con contratto di lavoro. La lite, poi l’investimento con il trattore. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il fatto è avvenuto intorno alle 4:30 del mattino, durante la raccolta degli ortaggi. Un diverbio tra due squadre di lavoratori marocchini è presto degenerato in una violenta colluttazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Trasacco, lite tra operai finisce in tragedia: bracciante travolto e ucciso da un trattore

In questa notizia si parla di: operai - trasacco - lite - finisce

Lite tra braccianti agricoli finisce in tragedia, operaio investito e ucciso da un collega col trattore; Orrore disumano, litigano sul posto di lavoro e lo schiaccia col trattore: la scena raccapricciante.

Lite tra braccianti agricoli finisce in tragedia, operaio investito e ucciso da un collega col trattore - Una lite tra braccianti agricoli è finita in tragedia nelle scorse ore nelle campagne di Trasacco, paesino dell’entroterra abruzzese in provincia de L’Aquila. Da fanpage.it

L'Aquila: lo investe con il trattore, bracciante ucciso durante una lite - In un’azienda agricola di Trasacco, nel corso di una lite tra due squadre di operai di origine marocchina impegnati nella raccolta degli ortaggi, uno ... Riporta gazzettadelsud.it