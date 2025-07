Delitto di Garlasco i genitori di Chiara Poggi | Eravamo le vittime ora siamo i colpevoli Alberto Stasi non ci disse mai | ‘Io non l’ho uccisa’

Il delitto di Garlasco ha scosso profondamente l’Italia, lasciando dietro di sé un dolore incolmabile per i genitori di Chiara Poggi. Rita e Giuseppe Poggi, vittime di una tragedia atroce, ora si trovano a dover affrontare accuse infondate e sospetti ingiustificati. In un’intervista esclusiva, rivendicano con fermezza la loro innocenza e rinnovano il loro appello affinché la verità venga finalmente alla luce.

Rita e Giuseppe Poggi, mamma e papà di Chiara, non solo hanno perso la figlia in un modo barbaro ma ora devono anche difendersi da calunnie, sospetti e accuse prive di qualsiasi fondamento. In un’intervista concessa a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, i due affermano non senza amarezza: “Sono arrivati ad accusare nostro figlio di aver ucciso la sorella”. Giuseppe Poggi, poi, afferma: “Ma Alberto Stasi non ci ha mai detto ‘io non l’ho uccisa’”. Il riferimento è ovviamente all’ex fidanzato di Chiara, condannato in via definitiva per il delitto di Garlasco e detenuto nel carcere di Bollate da 10 anni. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi: “Eravamo le vittime, ora siamo i colpevoli. Alberto Stasi non ci disse mai: ‘Io non l’ho uccisa’”

