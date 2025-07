Calcio Napoli da Lang a Nunez e Lucca | pronto un mercato da oltre 100 milioni

Il calciomercato del Napoli si accende con grandi ambizioni e mosse strategiche: da Lang a Nunez e Lucca, il club azzurro punta a rafforzarsi con una spesa che supera i 100 milioni di euro. Tra conferme e nuovi acquisti, il Napoli si prepara a dominare la scena, mettendo in campo una rosa competitiva e capace di scrivere nuove pagine di successo. Il mercato è ufficialmente aperto, e la sfida è appena iniziata.

Comincia oggi, ufficialmente, il mercato per le squadre di Serie A e il Calcio Napoli è pronto a recitare un ruolo da protagonista: tutti gli obiettivi azzurri. La stella De Bruyne e il nuovo talento Marianucci già in azzurro. Il Calcio Napoli parte così, dopo la finestra per i Mondiali per club, nel calciomercato che . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, da Lang a Nunez e Lucca: pronto un mercato da oltre 100 milioni

In questa notizia si parla di: calcio - napoli - pronto - mercato

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma.

Calcio: il Napoli pronto a un mercato da oltre 100 milioni. Lucca, Juanlu e Lang vicini. Resta nodo della vendita di Osimhen #ANSA Vai su X

#NapoliNews Calciomercato #Napoli #NoaLang #SerieA Il Napoli è pronto a mettere le mani su Noa Lang, affare in chiusura imminente! Il talento olandese è vicinissimo a diventare il nuovo acquisto azzurro e a scatenare la passione del San Paolo. Leggi le Vai su Facebook

Calcio: il Napoli pronto a un mercato da oltre 100 milioni; Il mercato in difesa entra nel vivo: Napoli pronto a valutare Albiol e Henrique, un ex-Feyenoord l'occasione a costo zero! Tre terzini a rischio...; Napoli scatenato sul mercato: stretta per Musah, poi Nuñez e Paixão.

Calcio: il Napoli pronto a un mercato da oltre 100 milioni - La stella De Bruyne e il nuovo talento Marianucci già in azzurro. Secondo ansa.it

Osimhen, cosa fai? Fino al 10 luglio non parlerà di mercato. E il Napoli aspetta - Gli azzurri decisi: se non sarà ceduto sarà convocato per il raduno ... Segnala corrieredellosport.it