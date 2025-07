Sampdoria idea Lombardo per il rilancio Una bandiera che piace a tutti

La Sampdoria punta su Lombardo per rinvigorire il suo spirito e riscoprire quella passione che ha sempre contraddistinto i blucerchiati. Con empatia nello spogliatoio e un feeling autentico con i tifosi, l’idea di un rilancio si fa concreta: l’ala dello scudetto 1991 è in pole, con Foti come valida alternativa. Un progetto ambizioso che potrebbe riportare la Sampdoria ai vertici del calcio italiano.

Empatia in spogliatoio e feeling con i tifosi aspetti decisivi. L’ala dello scudetto 1991 è in pole position. Prima alternativa Foti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sampdoria, idea Lombardo per il rilancio. Una bandiera che piace a tutti

In questa notizia si parla di: sampdoria - idea - lombardo - rilancio

Sampdoria, possibilità Lombardo-Gregucci in panchina. Sarà addio con Evani La Sampdoria è al lavoro per affrontare al meglio la stagione 2025/2026 di Serie B. In queste ore il focus riguarda la panchina: la possibilità che si sta facendo sempre più concreta Vai su Facebook

Sampdoria, idea Lombardo per il rilancio. Una bandiera che piace a tutti; Serie B. Sampdoria, si riparte da Lombardo e Gregucci: nuove idee per lo staff tecnico; Sampdoria: Lombardo e Gregucci in panchina per il dopo Evani.

Empatia in spogliatoio e feeling con i tifosi aspetti decisivi. L’ala dello scudetto 1991 è in pole position. Prima alternativa Foti - Empatia in spogliatoio e feeling con i tifosi aspetti decisivi. Si legge su gazzetta.it

Panchina Sampdoria, al lavoro per la permanenza di Lombardo e Gregucci: ecco quali sono le novità, il punto della situazione - Panchina Sampdoria, il club al lavoro per la permanenza di Lombardo e Gregucci: ecco cosa filtra sul loro futuro, la situazione Giorni decisivi in casa Sampdoria in vista della prossima stagione sport ... sampnews24.com scrive