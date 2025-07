Garlasco la famiglia Poggi si confessa a Selvaggia Lucarelli

Garlasco, un caso che ha sconvolto l’Italia, torna al centro dell’attenzione con una confessione inaspettata. La famiglia Poggi, colpita dal dolore e dalle polemiche, si rivolge a Selvaggia Lucarelli per chiarire la propria versione dei fatti. Tra accuse e difese, la verità si fa strada in un intricato puzzle di emozioni e segreti. Sono arrivati ad accusare nostro figlio di aver ucciso la sorella. Ma…

La famiglia di Chiara torna a parlare. È ormai da mesi che si parla del delitto di Garlasco. E così nelle ultime ore i genitori di Chiara Poggi, Giuseppe Poggi e Rita Preda hanno risposto, su Il Fatto Quotidiano, alle domande di Selvaggia Lucarelli. Ci tengono, come fatto in questi giorni, a smentire le accuse ssecondo cui avrebbero coperto il figlio Marco fornendo un alibi. «Sono arrivati ad accusare nostro figlio di aver ucciso la sorella. Ma Alberto Stasi non ci ha mai detto “io non l’ho uccisa”». Mostrano pure una lettera del 31 agosto 2007, con la firma di Arthur Mutschlechner, il proprietario del rifugio “Fodara Vedla” sulle Dolomiti in cui si trovavano quel giorno. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Garlasco, la famiglia Poggi si confessa a Selvaggia Lucarelli

Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi - A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi.

