La nuova Koenigsegg da cinque milioni

Un capolavoro di ingegneria e design, la nuova Koenigsegg Sadair's Spear incarna l’eccellenza automobilistica con il suo motore V8 biturbo da 1.602 CV. Esclusiva e potente, questa supercar da sogno sarà prodotta in soli 30 esemplari, conquistando appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Per possederla, bisogna mettere sul piatto oltre 5 milioni di dollari — un investimento che vale ogni centesimo in pura emozione e prestigio.

La nuova creatura di Christian von Koenigsegg si chiama Sadair's Spear. Il motore V8 biturbo è stato portato a ben 1.602 Cv. Saranno prodotti 30 esemplari. Per averla servono oltre 5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La nuova Koenigsegg da cinque milioni

Lusso estremo: wrap milionario per la Koenigsegg Agera N - MSN - 5 milioni dopo il wrap esclusivo ad opera di Yiannimize e Divine Savages. Riporta msn.com

Altman al volante della Koenigsegg Regera da 5 mln di dollari - Punto Informatico - In rete è apparso un video di Sam Altman, CEO di OpenAI, al volante di una rarissima Koenigsegg Regera, hypercar svedese da 4,6 milioni di dollari. Secondo punto-informatico.it