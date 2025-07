Jurassic World – La Rinascita ecco il primo punteggio di Rotten Tomatoes

Il ritorno di Jurassic World – La Rinascita divide critica e pubblico, con le prime recensioni su Rotten Tomatoes che indicano un punteggio “Rotten”. Mentre alcuni apprezzano le nuove avventure dei dinosauri, altri rimangono scettici sul nuovo indirizzo del franchise. La domanda ora è: riuscirà il film a conquistare i cuori degli spettatori? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

Sono arrivate le prime recensioni di Jurassic World – La Rinascita e, con i critici discordanti sul nuovo inizio pianificato dal regista Gareth Edwards per il franchise, il film ha debuttato con un punteggio “ Rotten ” ( Marcio ). Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, sono arrivate le recensioni di Jurassic World – La Rinascita. Sfortunatamente, sembra che la prossima parte della stagione estiva dei blockbuster avrà un inizio turbolento. Luglio si preannuncia un mese impegnativo per le sale cinematografiche, con questo film, Superman, I Puffi e I Fantastici Quattro: Gli Inizi, tutti in competizione per l’attenzione degli spettatori. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

