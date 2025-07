Processo Grillo Jr chiesti 9 anni per i 4 imputati

Il processo Grillo Jr. si avvia verso una sentenza dura, con la richiesta di nove anni di carcere per tutti e quattro gli imputati. La vicenda, che ha scosso l’opinione pubblica, vede coinvolti Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigilia, accusati di violenza sessuale di gruppo. Il procuratore capo Gregorio Capasso ha sottolineato la complessità dell’iter giudiziario, dimostrando quanto siano state intense le battaglie legali e morali affrontate durante il procedimento.

Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigilia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. “Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci travolgere dalle emozioni. Tutti questi ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in una vicenda piĂą grande di loro per la quale hanno sofferto e stanno soffrendo”, ha detto Capasso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Grillo Jr, chiesti 9 anni per i 4 imputati

