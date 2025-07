Chirurgo insulta assistente a Tor Vergata Sica rischia il licenziamento per giusta causa

Una vicenda scottante scuote il mondo della sanità a Tor Vergata: il chirurgo Giuseppe Sica è sotto indagine per aver insultato e aggredito l’assistente Marzia Franceschilli durante un intervento. La Regione Lazio non resta a guardare e valuta provvedimenti drastici, compreso il licenziamento per giusta causa. La vicenda solleva importanti riflessioni sulla tutela dei professionisti e sul rispetto nei luoghi di lavoro: continueremo ad aggiornarti sugli sviluppi.

«Sono vittima di un’ingiustizia ma non mi arrendo», dice amara la chirurga del policlinico Tor Vergata che il 6 giugno è stata aggredita anche verbalmente dal primario Giuseppe Sica durante un intervento Vai su Facebook

