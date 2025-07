WWE | SmackDown del 4 luglio già registrato torna una leggenda nuovi match ufficiali e tanto altro

la serata con energia, promettendo sorprese e sfide imperdibili. La registrazione, avvenuta in anticipo, ha regalato ai fan un'anteprima emozionante di quello che ci aspetta, tra ritorni leggendari, nuovi match ufficiali e colpi di scena sorprendenti. La WWE torna a sorprendere: se sei curioso di scoprire cosa riserva questa notte, preparati a vivere un episodio da non perdere.

Il ritorno al formato di due ore e le registrazioni anticipate. La WWE ha registrato la puntata di SmackDown che andrà in onda questo venerdì 4 luglio, subito dopo la conclusione di Raw. Per permettere le registrazioni, Raw è andato in onda con due ore di anticipo rispetto al solito orario. Questa puntata segnerà anche il ritorno di SmackDown al formato di due ore. Cody Rhodes apre lo show con promesse e interruzioni. Cody Rhodes ha dato il via alla puntata, ma è stato subito interrotto da Randy Orton, che ha ammesso di aver esitato nel completare il punt kick su Rhodes a Night of Champions. Durante il segmento, Rhodes ha promesso di “eliminare John Cena a SummerSlam”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net