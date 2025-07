Mercedes CLA vola sulla Luna con la creatività di KidSuper

Mercedes CLA si solleva oltre i confini terrestri, volando sulla luna grazie alla creatività di Kidsuper. Durante la fashion week di Parigi, il visionario Colm Dillane presenta una capsule collection unica, unendo moda e arte in un racconto cosmico. La sua opera d’arte a quattro ruote si fonde in modo straordinario con il tema "The Boy Who Jumped The Moon", invitandoci a vivere un viaggio da veri supereroi, tra sogno e innovazione.

