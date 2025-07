Nuova frana a San Vito di Cadore | colata di fango e sassi blocca la statale 51 – Video

Una nuova frana a San Vito di Cadore scuote la tranquilità della zona: dopo la mezzanotte, un'ulteriore colata di fango e sassi dalla Croda Marcora ha invaso la statale 51 di Alemagna, bloccando temporaneamente l'accesso a Cortina d'Ampezzo. La sicurezza resta prioritaria, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Rimanete aggiornati per tutti gli sviluppi e le eventuali soluzioni di emergenza.

Una ennesima colata di fango e sassi si è staccata dopo la mezzanotte dalla Croda Marcora, scendendo verso l’abitato di San Vito di Cadore (Belluno). La nuova frana non ha coinvolto veicoli o persone ma ha invaso la statale 51 di Alemagna: la strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni rendendo difficile l’accesso a Cortina d’Ampezzo. Ne dà notizia l’assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin pubblicando un video. La frana ha un fronte di lunghezza di 100 metri e alta 4 metri. I Vigili del fuoco di Belluno e Verona sono al lavoro con due pale gommate, un escavatore e un camion per ripristinare la sicurezza nell’area. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it