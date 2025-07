Spider-Man | No Way Home una fanart cambiò la rivelazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield

Nel magico mondo di Spider-Man: No Way Home, la sorpresa più grande non è solo la rimpatriata dei nostri eroi preferiti, ma anche le rivelazioni sorprendenti di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Come svelato da Jon Watts, i registi avevano pianificato un'entrata speciale per i Peter Parker di un'altra epoca, ma forse già qualche fan aveva anticipato questa svolta. È il potere dei fan: immaginare, sognare e rendere ancora più epica ogni scena.

Intervistato da Collider, il regista Jon Watts ha raccontato che avevano in mente un'entrata specifica per i Peter di Tobey Maguire e Andrew Garfield in Spider-Man: No Way Home, ma almeno un fan ci aveva già pensato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Spider-Man: No Way Home, una fanart cambiò la rivelazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield

