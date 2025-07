Meteo l' Italia nella morsa del caldo | anticiclone africano e rischio temporali nel weekend

L’Italia si trova sotto la morsa di un potente anticiclone africano, con temperature record che fanno salire il termometro alle stelle. Tuttavia, nel weekend, l’instabilità potrebbe scatenare temporali improvvisi, soprattutto nelle zone alpine. La fase di caldo intenso continuerà, ma attenzione ai rovesci, pronti a sconvolgere gli scenari meteo e le vostre giornate. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo nei prossimi giorni.

Un vasto anticiclone si sta estendendo tra Mediterraneo ed Europa, dove porta temperature molto elevate. Le condizioni meteo nella giornata odierna saranno per lo più asciutte in Italia, a eccezione di qualche acquazzone e temporali pomeridiano in sviluppo soprattutto sulle zone alpine. Prossimi giorni con poco da segnalare, ondata di caldo che proseguirà senza sosta ma anche instabilità specie.