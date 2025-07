Dal Bunga Bunga all’esorcismo la storia choc di Ania Goledzinowska | La testa mi si girò di 180°

Dalla glamourità delle passerelle alle oscure ombre dell’esorcismo, la storia di Ania Goledzinowska cattura l’attenzione di tutti. Ex modella polacca, protagonista di un caso mediatico senza precedenti, ha condiviso esperienze che sfidano ogni logica: dalla fama ai riti spirituali estremi. La sua vicenda svela un mondo nascosto tra successo e mistero, lasciando tutti con il fiato sospeso e una domanda: qual è la verità dietro questa incredibile trasformazione?

Ania Goledzinowska è diventata un caso mediatico dopo aver raccontato pubblicamente la sua esperienza di presunta possessione demoniaca e successivo esorcismo. L'ex modella polacca, nata a Varsavia nel 1982, ha vissuto una vita caratterizzata da estremi opposti, dal successo nel mondo della moda e dello spettacolo (uscì dalla torta di compleanno dell'allora premier Silvio Berlusconi nel 2008) alla conversione religiosa, fino ai recenti racconti sui fenomeni soprannaturali che avrebbe vissuto. Ania ha raccontato tutto in una biografia, " Faccia a faccia con il demonio. Una storia vera ", che Sugarco manderà in libreria a settembre.

