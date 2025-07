Juventus | cambiamento radicale tra addii e nuovi obiettivi

La Juventus sta vivendo un'evoluzione senza precedenti, tra addii dolorosi e nuovi obiettivi ambiziosi. Guidata dal direttore generale Damien Comolli, la società sta attuando un rinnovamento radicale della rosa per sostenere il progetto tattico di Igor Tudor. Con il Mondiale per Club 2025 come prossimo traguardo, il club si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, tra sfide e rivoluzioni.

Strategia di rinnovamento La Juventus, impegnata al Mondiale per Club 2025, sta vivendo un'intensa fase di mercato guidata da Damien Comolli. Il direttore generale bianconero, come riportato da fonti vicine al club, è focalizzato su un cambiamento totale della rosa per allinearla al progetto tattico di Igor Tudor.

