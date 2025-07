Processo Grillo Jr attesa per le richieste del procuratore

La seconda giornata del processo a Ciro Grillo e ai suoi amici si apre con un’attesa carica di tensione, mentre il procuratore si appresta a formulare le richieste. Accusati di violenza sessuale di gruppo durante l’estate del 2019 in Costa Smeralda, i giovani genovesi affrontano un procedimento che ha suscitato grande attenzione mediatica e pubblica. La vicenda si sviluppa tra testimonianze, attese e interrogativi, lasciando tutti in attesa di una svolta decisiva.

Seconda giornata consecutiva del processo per violenza sessuale di gruppo che vede Ciro Grillo e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di avere abusato di una studentessa itali norvegese nell'estate del 2019 in Costa Smeralda. Nell'aula del tribunale di Tempio Pausania, dove ieri si erano presentati in tre (Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio.

Processo per stupro di gruppo: oggi le richieste di condanna e Ciro Grillo forse parlerà - In un contesto giudiziario che ha catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, il processo per stupro di gruppo si svolge oggi a Tempio Pausania, tra richieste di condanna e possibili dichiarazioni spontanee di Ciro Grillo.

Siamo al finale. È il giorno della requisitoria per il processo contro Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. L'udienza di oggi è per il procuratore capo della procura di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, c

