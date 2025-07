In auto 200 grammi di cocaina in casa più di 10mila euro in contanti | due in manette

Una retata choc a Brembate: venerdì 27 giugno, due cittadini marocchini sono finiti in manette con oltre 200 grammi di cocaina e più di 10mila euro in contanti. Gli agenti della Squadra Mobile, grazie a un’operazione di sorveglianza mirata, hanno scoperto un importante giro di spaccio che minacciava la sicurezza del territorio. Un intervento deciso e tempestivo per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga.

Brembate. Venerdì 27 giugno i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini marocchini, classe 1971 e 1976, per detenzione e spaccio di cocaina. Dopo una serie di segnalazioni relative al potenziale spaccio di sostanza stupefacente nel Comune di Brembate, la Questura ha attivato servizi di osservazione riservata che hanno permesso di predisporre un intervento mirato sui due soggetti, apparsi già sospetti per i comportamenti tenuti e per l'atteggiamento avuto durante le fasi iniziali dell'indagine. I due sono stati fermati, una volta usciti dalla loro abitazione, mentre salivano su una Fiat 500 parcheggiata a poca distanza da casa.

