The Perfect Couple | La stagione 2 sta facendo progressi ecco da cosa lo si intuisce

La seconda stagione di "The Perfect Couple" si avvicina, e le anticipazioni dell'autrice Elin Hilderbrand alimentano l’attesa. Con nuove dichiarazioni che svelano dettagli intriganti, è chiaro che Netflix sta pianificando di portare nuovamente sullo schermo questa avvincente storia. L'entusiasmo cresce tra i fan: ecco tutto ciò che sappiamo finora e perché questa attesa vale davvero la pena.

Pochi episodi che s'inseriscono nel filone dei riccastri bastardi e immorali di "The White Lotus" e "The perfect Couple". Ma il risultato è del tutto originale - "Sirens" è una dark comedy originale che si inserisce nel filone dei ricchi, bastardi e immorali come in "The White Lotus" e "The Perfect Couple".

