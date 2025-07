Lautaro si sfoga la replica arriva da Calhanoglu | che frecciata

Lautaro Martinez si lascia sfuggire parole dure, scatenando una reazione a catena all’interno dell'Inter. La sua intervista post partita, dopo una sconfitta pesante, ha acceso un fuoco di polemiche che ora coinvolge anche Hakan Calhanoglu e la sua famiglia. In un club già sotto pressione, la risposta della moglie del centrocampista turco non si fa attendere, alimentando un dibattito acceso tra tifosi e addetti ai lavori.

Il capitano dell’Inter si è scagliato contro il turco e probabilmente non solo: la moglie del centrocampista non ha fatto attendere la risposta piccata In casa Inter è scoppiato il caso Lautaro. Ovvero, cambiando l’ordine delle lettere, il caos scatenato dalle parole del capitano nerazzurro dopo la brutta sconfitta contro il Fluminense che ha causato l’eliminazione dal Mondiale per Club. Nell’intervista postpartita l’argentino ha lanciato un messaggio forte a tutto l’ambiente: “Oggi ho visto cose che non mi sono piaciute, qui bisogna voler restare, abbiamo degli obiettivi. Se qualcuno vuole andare via vada, arrivederci!” Questo il succo delle sue dichiarazioni, durissime, condivise sia da Chivu che da Marotta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it