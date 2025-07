Caldo record | oggi bollino rosso per 17 città domani per 18

L’estate non si ferma: il caldo record di questa settimana continua a mettere a dura prova le città italiane. Oggi, ben 17 città sono sotto bollino rosso, e domani si aggiungeranno altre 18, tra cui Milano, Roma e Firenze. La stagione calda si conferma più intensa che mai, con temperature che richiedono attenzione e precauzioni. È fondamentale restare aggiornati e adottare tutte le misure di sicurezza per affrontare al meglio questa incredibile ondata di calore.

Dopo una fine di giugno rovente, anche luglio si apre all’insegna dell’ allerta caldo: oggi sono 17 le città da bollino rosso, e domani saranno 18. Si tratta di Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona e Viterbo. A queste allerte massime si aggiungono quattro bollini color arancione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Caldo record: oggi bollino rosso per 17 città, domani per 18

In questa notizia si parla di: caldo - bollino - rosso - città

Caldo da bollino rosso in Lombardia, oggi attenzione alle attività all’aperto. In trent’anni otto gradi in più - Oggi in Lombardia si raggiungono temperature da bollino rosso, con un aumento di 8-10 gradi rispetto a giugno tra il 1991 e il 2020.

Italia stretta tra caldo e maltempo, ieri due morti. Oggi allerta gialla per maltempo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Campobasso si aggiunge oggi alle 17 città da bollino rosso. #ANSA Vai su Facebook

Europa nella morsa del grande caldo: 46 gradi in Spagna, in Italia 21 città da bollino rosso Vai su X

Previsioni meteo balzo del caldo africano: notti tropicali e oggi bollino rosso in 21 città; Caldo record nel fine settimana, oggi 17 città da bollino rosso: dal Ministero inviti alla prudenza; Meteo, quali saranno le città da bollino rosso per il caldo sabato 28 e domenica 29 giugno.