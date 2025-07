Wimbledon Sinner-Nardi il povero Davide contro il milionario Golia | -40 milioni di euro

Wimbledon apre le sue porte con un emozionante derby italiano tra Jannik Sinner e Luca Nardi, due talenti emergenti del tennis nostrano. Mentre Sinner cerca di riscattarsi dalla finale di Roland Garros e di rispondere alle voci di crisi, Nardi, il “povero” Davide contro il “milionario” Golia, si prepara a sfidare il numero uno al mondo in una partita che promette spettacolo. La sfida si preannuncia a senso ...

A Wimbledon è subito derby italiano con l’incontro al primo turno tra Jannik Sinner e Luca Nardi rispettivamente numero 1 e numero 95 al mondo. Il tennista altoatesino è atteso da una prova importante per dimostrare di aver smaltito al meglio la finale persa al Roland Garros e scacciare le voci di crisi dopo l’allontanamento di due collaboratori avvenuto a pochi giorni dall’inizio del torneo. La sfida tra Sinner e Nardi si preannuncia a senso unico, non solo sul piano sportivo ma anche su quello economico. I dati sulle rispettive carriere mostrano un divario significativo in termini di guadagni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Wimbledon Sinner-Nardi, il “povero” Davide contro il milionario Golia: -40 milioni di euro

