MENTANA RIMANE A LA7 ANCHE SE SERVIREBBE A MEDIASET COME L’ARIA A PARTIRE DAL TG5

Enrico Mentana sarà anche nella prossima stagione il direttore e volto principale del TgLa7, il telegiornale di La7. Nessun trasloco altrove, in particolare a Mediaset dove ci sono stati dei contatti. Contatti che risalgono alla fine del 2024 riferiscono i bene informati ma che non hanno portato a niente. Italia Oggi sottolinea che la libertà di cui gode Mentana a La7, dalla libertà assoluta editoriale alle celebri e infinite Maratone Mentana, non si trova ad oggi da nessuna parte. Il binomio informazione e La7 è un tutt’uno e Mentana ne è uno dei pilastri portanti. Certamente per come è ridotta l’informazione Mediaset, non che la situazione in Rai sia migliore, il fondatore del Tg5 servirebbe come l’aria, a partire dal riportare il “suo” tg ai fasti del passato. 🔗 Leggi su Bubinoblog