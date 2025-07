Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey in palio ci sono i quarti con Real o Juve | le quote

Il match tra Borussia Dortmund e Monterrey si preannuncia come un confronto spettacolare, con i tedeschi favoriti grazie alla loro caratura europea. Tuttavia, la solida difesa messicana potrebbe riservare sorprese e complicare il cammino del Dortmund verso i quarti di finale, dove potrebbero incrociare Real Madrid o Juventus. Scopri le quote e le previsioni per questa sfida intrigante, che potrebbe decidere le sorti del torneo e accendere l’interesse per gli incontri futuri.

Ultimo ottavo di finale del Mondiale per club: tedeschi favoriti ma la difesa messicana è una delle più forti del torneo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

