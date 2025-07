Le webcam spione sono male ma c’è di peggio

Il fenomeno delle webcam spione si rivela ormai una minaccia concreta, ma ciò che rende questa vicenda ancora più inquietante è il caso C8217232 di Peggio. La recente condanna di cinque esperti informatici, tra cui installatori di sistemi di domotica, mette in luce i pericoli nascosti dietro la privacy domestica violata. È fondamentale comprendere come proteggersi e difendersi da queste insidie digitali prima che diventino un problema irrisolvibile.

La scorsa settimana si è tanto parlato e scritto della condanna inflitta dal Tribunale di Milano a cinque esperti informatici, tra cui alcuni installatori di sistemi di domotica, per aver violato la sfera più intima dell’esistenza: quella che si consuma dietro la porta di casa. Telecamere di sorveglianza hackerate, flussi video deviati su server remoti, immagini private catalogate e vendute al mercato nero digitale come merce d’occasione. Il prezzo? Dieci euro per cinquanta accessi. Diciamo che la dignità umana viene scontata a saldo. Il fatto che le credenziali di accesso a scene di vita privata vengano vendute a prezzi irrisori rivela la logica perversa della quantità. 🔗 Leggi su Panorama.it