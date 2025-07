processo ciro grillo chiesti 9 anni per tutti e 4 gli imputati

Non è stato un processo facile, ma la giustizia ha fatto il suo corso. Oggi, a Roma, si delineano le richieste di condanna per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigila: nove anni di reclusione ciascuno, tra attenuanti generiche e conseguenze accessorie. Una vicenda che ha scosso l’Italia, portando alla luce delicate questioni di responsabilità e verità.

Roma, 1° luglio 2025 - Nove anni di reclusione per tutti e quattro gli imputati con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie: è la pena richiesta dal procuratore capo del Tribunale di Tempio Pausania Gregorio Capasso, per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsigila, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo norvegese e di una sua amica. "Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci travolgere dalle emozioni. Tutti questi ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in una vicenda più grande di loro per la quale hanno sofferto e stanno soffrendo", ha detto Capasso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net