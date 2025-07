Napoli su Nunez c’è un ostacolo inatteso per la trattativa | sta accadendo in queste ore

Il Napoli resta determinato nel suo obiettivo di rinforzare l’attacco, puntando forte su Darwin Nunez. Tuttavia, un ostacolo inatteso si sta frappendo nelle trattative di queste ore, complicando il trasferimento desiderato. La società azzurra non si arrende e continua a monitorare da vicino la situazione, pronta a superare ogni sfida per portare nel castello azzurro il talento sudamericano. La strada verso Nunez si fa più intricata, ma il sogno azzurro è ancora vivo.

Il Napoli continua a seguire Darwin Nunez. Quest'ultimo è nel mirino della società in vista della prossima stagione e non solo. Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Il club azzurro è pronto ad ingaggiare un nuovo attaccante, in modo tale da affiancarlo a Romelu Lukaku. Nelle ultime settimane, uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Darwin Nunez. L'uruguaiano è fuori dal progetto del Liverpool, ma lavorare alla trattativa sarebbe più difficile del previsto. Nunez, l'ingaggio da top player è "proibitivo": le richieste del giocatore. Darwin Nunez è nel mirino del Napoli. Il difensore uruguaiano è al primo posto sulla lista degli obiettivi azzurri.

Nunez – Lucca, il Napoli ha sciolto ogni dubbio: si chiude - In casa Napoli, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Nunez e Lucca: una scelta strategica fondamentale per la prossima stagione.

