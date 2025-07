Cina | porta avanti piano di occupazione per le persone con disabilita’

La Cina si impegna a creare un futuro più inclusivo, con un piano di occupazione dedicato alle persone con disabilità. Il nuovo piano triennale del Consiglio di Stato mira a migliorare le opportunità di lavoro, i servizi pubblici e a incentivare aziende e istituzioni a favorire l’inclusione lavorativa. Un passo importante verso una società più equa e accessibile, che punta a valorizzare il talento di tutti. È un investimento nel capitale umano che potrebbe cambiare le regole del gioco.

L’Ufficio generale del Consiglio di Stato ha recentemente pubblicato un piano d’azione triennale dal 2025 al 2027 con l’obiettivo di migliorare le opportunita’ di lavoro e i servizi pubblici per le persone con disabilita’. Il piano d’azione incoraggia le agenzie governative, le istituzioni pubbliche e le imprese a prendere l’iniziativa nell’assunzione di persone con disabilita’. Promuove inoltre il lavoro autonomo e flessibile e l’occupazione assistita per tale categoria. Verra’ fornito un sostegno mirato a gruppi specifici, tra cui le persone con disabilita’ che rientrano tra gli studenti universitari, che vivono in aree rurali o che sono ipovedenti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: porta avanti piano di occupazione per le persone con disabilita’

In questa notizia si parla di: disabilita - persone - piano - occupazione

"Il testimone di Roberto" al Vestuti, l'assessore De Roberto annuncia una short list di associazioni per persone con autismo o altra forma di disabilità - ...ha raccolto il sostegno della comunità, dimostrando l'importanza dell'inclusione. L'assessore De Roberto ha annunciato una short list di associazioni dedicate a supportare persone con autismo e altre disabilità, portando avanti l'eredità di Roberto Conforti.

Regione Lombardia investe nelle persone! Con il Programma Regionale #FSEplus #UE2127, punta sul rilanciare l'occupazione, rendere i servizi più accessibili, combattere le disuguaglianze, per costruire un futuro più equo e inclusivo. Scopri tutte le opp Vai su Facebook

L’Italia deve valorizzare al meglio il suo potenziale economico. I dati sull’occupazione femminile rivelano un handicap competitivo che non possiamo più permetterci. Il governo di centrodestra sta intervenendo con misure concrete: decontribuzione per le madr Vai su X

Serve un Piano Nazionale per l’occupazione delle persone con disabilità; Lavoro e disabilità: 55 anni dopo lo Statuto, diritti ancora negati; Leo: con 11,5 milioni di euro approvato il Programma Regionale per il collocamento mirato e per la promozione dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Disabilità e occupazione. Seimila contratti sul territorio - Il Giorno - La Provincia e la sua fitta rete di uffici per il lavoro danno risposta ai disabili, attraverso il Piano Lift, il Piano provinciale per l’occupazione di persone con disabilità. Scrive ilgiorno.it

Occupazione, dieci anni per il diritto all’inclusione e al “lavoro vero” per le persone disabili - Un lavoto con stipendi in linea con il mercato che permette a queste persone di sentirsi utili, valorizzate e uguali agli altri. Secondo repubblica.it