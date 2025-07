Treviglio vasto incendio nella zona industriale | chiusa l’ara evacuati i capannoni

Un violento incendio ha scosso la zona industriale di Treviglio all'alba di oggi, martedì 1 luglio 2025. Le fiamme, originate da un capannone di ricambi per mezzi agricoli, hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le autorità hanno prontamente evacuato i capannoni vicini per garantire la sicurezza dei lavoratori. La lotta contro le fiamme è ancora in corso, mentre le cause dell’incendio sono al vaglio degli investigatori.

Treviglio (Bergamo), 1 luglio 2025 – Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi, martedì 1 luglio, nella zona industriale di Treviglio, in provincia di Bergamo: le fiamme sono partite dal capannone di una ditta di ricambi per mezzi agricoli. Dalle 6 una colonna di fumo nero era visibile da svariati chilometri di distanza. Sul posto - in via Monte Santo - sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco dalla Bergamasca, dal Cremasco e dal Milanese. Le cause del rogo sono ancora al vaglio. I danni sarebbero ingenti. L'area è stata chiusa al traffico e i capannoni vicini sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treviglio, vasto incendio nella zona industriale: chiusa l’ara, evacuati i capannoni

