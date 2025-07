Beautiful Anticipazioni Americane | Luna punta la pistola contro Will! Lo Spencer è spacciato?

Le anticipazioni americane di Beautiful sono esplosive: Luna, scoperto il tradimento di Will Spencer, decide di reagire duramente e lo punta la pistola contro. La tensione inizia a salire alle stelle, lasciando i fan con il fiato sospeso. Quale sarà il destino del giovane Spencer? La soap si prepara a un’onda di colpi di scena da non perdere, presto su Canale5. Restate con noi per scoprire come andrà a finire questa drammatica vicenda.

Luna ha scoperto che Will voleva incastrarla. Nelle puntate americane di Beautiful si sta scatenando il pandemonio. La Nozawa ha scoperto che lo Spencer la stava registrando e ha deciso di vendicarsi puntandogli una pistola contro. Sparerà al figlio di Bill? Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

