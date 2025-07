Ho pianto quando su una lettera ho letto ‘Famiglia Maci' Chiara Maci sull’essere madre single

Chiara Maci, nota food blogger e scrittrice, ha recentemente condiviso in un'intervista emozionante il suo percorso come madre single nel contesto della presentazione del suo primo romanzo, "Quelle due". Con delicatezza e sincerità , affronta il tema delle famiglie monogenitoriali, realtà ancora poco riconosciuta in Italia. La sua narrazione ci invita a riscoprire l'importanza di essere genitori resilienti e amorevoli, mostrando che l’amore familiare non conosce confini.

In occasione dell’uscita del suo primo romanzo, Quelle due, edito da Mondadori, la food blogger Chiara Maci si è raccontata in un’intervista per Vanity Fair, offrendo il suo punto di vista in particolare sulla tematica della famiglia monogenitoriale, realtà ancora molto poco riconosciuta in Italia. Quelle due.. In queste pagine piene di poesia e delicatezza, Chiara Maci racconta la storia di un genitore che si ritrova a essere madre e padre insieme, ma anche quella di una donna che, in ascolto della sua anima e delle sue voci sottili, torna finalmente ad abbracciare la vita e la felicità . 10 € su Amazon Maci è madre di Bianca, avuta nel 2014 da donna single, e di Andrea, nato nel 2018 dalla relazione con l’ex compagno Filippo La Mantia, e non ha mai nascosto le difficoltà dell’essere un genitore single, burocratiche ma anche sociali e culturali. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ho pianto quando su una lettera ho letto ‘Famiglia Maci'” Chiara Maci sull’essere madre single

Ho pianto tutto il pomeriggio. Nessuno ci aveva mai chiamate famiglia, Eravamo io e Bianca, ma da quel giorno, eravamo famiglia. " Chiara Maci descrive così uno dei momenti più toccanti della sua vita: ricevere una lettera del comune indirizzata sempliceme

