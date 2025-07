Dal 1970 questa manifestazione accoglie migliaia di professionisti e artisti da tutto il mondo per visitare le mostre e partecipare ai dibattiti E come ogni anno si conferma l' unico e insostituibile evento per chi segue le evoluzioni spericolate della fotografia

Dal 1970, le Rencontres de la photographie di Arles rappresentano l’appuntamento imprescindibile per artisti e professionisti di tutto il mondo, un crocevia di innovazione e passione. Quest’anno, la sensazione di vedere tante donne protagoniste si fa ancora più forte, confermando il progresso nel panorama fotografico. Con Bruce Eesly e altre straordinarie artiste, si celebra un’uguaglianza raggiunta con impegno e determinazione. È arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo: insieme, trasformiamo la fotografia.

N on so se è un sogno che si avvera, ma sembra ci siano tante, tantissime donne in tutti gli eventi della fotografia. Guardando il programma dei prossimi Rencontres de la photographie di Arles – dal 7 luglio al 5 ottobre prossimi – questa impressione trova conferma. Bruce Eesly ai "Rencontres" della fotografia di Arles X Artiste, reporter, pioniere e contemporanee, donne ovunque. Evviva! Ci abbiamo messo tanto ma ce l'abbiamo fatta, in parità o addirittura in superiorità numerica, siamo un esercito inarrestabile che ha combattuto per decenni nelle trincee o sulle montagne dell'ottava arte, sempre nell'ombra, ora finalmente non siamo più invisibili.

