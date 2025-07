Spaccio di cocaina nella Piana altri sette indagati

La lotta contro lo spaccio di droga si intensifica nella Piana di Lucca, dove sette persone sono state colpite da misure cautelari, segno dell’efficace azione delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato, con determinazione e professionalità, mira a smantellare le reti criminali che minacciano la sicurezza e il benessere della comunità. Un passo importante nella tutela dei cittadini e nel ripristino della legalità.

Lucca, 1 luglio 2025 - Prosegue l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lucca hanno eseguito sette misure cautelari nei confronti di cittadini di origine marocchina, ritenuti coinvolti in un’attività organizzata di traffico di cocaina nel territorio della Piana lucchese, in particolare nel comune di Capannori. Le indagini, condotte dalla sezione specializzata in criminalità organizzata e avviate nel 2024, avevano già portato nei mesi scorsi all’ arresto in flagranza di tre soggetti magrebini e al sequestro di 300 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio di cocaina nella Piana, altri sette indagati

