Lavoro e caldo estremo due morti in pochi giorni | nuove misure urgenti in Italia

L'emergenza caldo estremo sconvolge l'Italia: due vite spezzate in pochi giorni a causa delle alte temperature. La tragica perdita di un operaio ad Andria e di un altro a Bologna solleva un grido d'allarme sulla sicurezza sul lavoro durante i picchi di caldo. In questo scenario, nuove misure urgenti sono indispensabili per proteggere chi opera sotto il sole cocente. Scopriamo insieme le azioni che possono salvare vite e garantire condizioni più sicure.

Due morti in pochi giorni, cresce l'allarme per i lavoratori esposti alle alte temperature. Un operaio deceduto ad Andria e un altro stroncato da un infarto a Bologna: sono gli ultimi tragici episodi che rilanciano l'allarme per i lavoratori esposti al caldo torrido. Il secondo caso si è verificato ieri, 30 giugno 2025, intorno a mezzogiorno: la vittima, impegnata in un cantiere edile, si è accasciata al suolo durante l'attività lavorativa. Sebbene non sia possibile misurare con precisione quanto il caldo abbia influito direttamente sui decessi, è evidente che le alte temperature aggravano le condizioni di chi lavora all'aperto, in particolare nei settori più esposti come l'edilizia e l'agricoltura.

