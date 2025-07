Fiumicino Severini | In consiglio pieno rispetto del regolamento

Fiumicino, 1 luglio 2025 – In merito alle recenti dichiarazioni dei gruppi di opposizione, desideriamo chiarire con trasparenza e rispetto quanto accaduto durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. La corretta sequenza dei fatti dimostra come il pieno rispetto del regolamento sia stato mantenuto, evidenziando che gli emendamenti non sono stati discussi per motivi tecnici, ma a causa di una mancata collaborazione da parte dell’opposizione, che invece di consegnare...

Fiumicino, 1 luglio 2025- In merito alle dichiarazioni rilasciate dai gruppi di opposizione, si ritiene necessario chiarire quanto accaduto nella seduta del Consiglio comunale odierna, riportando l’esatta sequenza dei fatti e sottolineando il pieno rispetto del regolamento vigente. “Gli emendamenti non sono stati discussi non per volontà politica, ma per una mancata collaborazione da parte dei consiglieri di opposizione che, invece di consegnare la documentazione protocollata, hanno assunto un atteggiamento di ostruzionismo e non consono ad una seduta consiliare. – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - consiglio - pieno - rispetto

Fiumicino, convocato il consiglio comunale: tanti i punti economico-amministrativi - Il consiglio comunale di Fiumicino è stato convocato per mercoledì 29 maggio 2025, in seduta pubblica e ordinaria.

“Leggo con stupore la nota della consigliera Regionale Califano e Segretaria del Pd di Fiumicino, che mi esorta a riferire in consiglio comunale su vicende Giudiziarie in corso di cui non ho notizie dirette. L’unica fonte ufficiale che risulta al momento, è il comu Vai su Facebook

Fiumicino, Severini: In consiglio pieno rispetto del regolamento; Fiumicino, approvata in consiglio la proroga tecnica per la gestione dei tributi; Aeroporto Fiumicino: assunzioni per diplomati senza esperienza.

Fiumicino, Severini: ” L’arbitrarietà del consiglio comunale? il rispetto delle regole è garantito” - In merito alle recenti dichiarazioni dell’opposizione riguardo alla presunta gestione arbitraria dei lavori del Consiglio comunale, il Presidente, Roberto Severini ... Segnala ilfaroonline.it

Inchiesta per corruzione, si dimette l’assessora di Fiumicino Federica Poggio - In una nota spiegati i motivi del passo indietro, ribadita la fiducia nella magistratura «Un passo indietro per chiarire, fatta per rispetto delle istituzioni» ... Da civonline.it