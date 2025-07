Delitto di Garlasco i genitori di Chiara Poggi | Stasi non ci disse mai ' non l' ho uccisa'

Il delitto di Garlasco continua a riservare inquietanti segreti e sentimenti mai sopiti. I genitori di Chiara Poggi, Giuseppe e stasia, si sono sempre detti certi della innocenza di chiara, sottolineando come il silenzio e l’attesa abbiano accompagnato anni di dolore. Ora, a distanza di quasi due decenni, invitano le autorità a verificare ogni dettaglio, mantenendo viva la speranza di giustizia. Queste parole aprono uno spiraglio sulla complessità di un caso che ha sconvolto l’Italia.

«Fino al suo arresto andavamo insieme al cimitero. Mi aspettavo sempre che ci dicesse: mi stanno indagando ma non ho ucciso Chiara. Invece non lo diceva mai. Era strano». A dirlo, in un'intervista al Fatto Quotidiano, Giuseppe Poggi, il papà di Chiara uccisa a Garlasco 18 anni fa. Che aggiunge: «Noi non lo abbiamo mai chiamato 'assassino'». Quanto alle nuove indagini dice: «Verifichino tutto.

