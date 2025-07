Jorge Lorenzo sa perché Marc Marquez sulla Ducati non cade più come faceva prima | il motivo è paradossale

Marc Marquez sta riscrivendo le regole della MotoGP 2025 con la Ducati ufficiale, e Jorge Lorenzo svela un motivo paradossale dietro la sua rinascita: ora non è più costretto a rischiare. Con una moto impeccabile, può spingere senza paura, lasciando cadute e infortuni nel passato. Un nuovo capitolo di vittorie e strategia che sta sorprendendo tutti, ma quale sarà il segreto del suo successo? Continua a leggere.

"Capisco anche Pecco perché ci ho vissuto e ho vissuto con le moto per anni. È quello che non mi piaceva e per cui ho sofferto". Jorge Lorenzo ha parlato delle differenze tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez sottolineando cosa stia accadendo, sottolineando p

Marc Marquez ritrova Jorge Lorenzo in casa di Valentino Rossi: "Sei sparito", "Mi godo la vita"

