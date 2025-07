ICED 2025 Roma capitale dell’educazione dei sordi | conferenza dal 7 all’11 luglio

Dal 7 all’11 luglio, Roma si trasforma nella capitale mondiale dell’educazione dei sordi, ospitando ICED 2025. Questo evento straordinario riunisce esperti internazionali per promuovere pratiche inclusivi e innovazioni basate su scienza e multilinguismo. Un’occasione unica per discutere di come le parole siano solo il primo passo verso una vera comunicazione inclusiva. More than words – più delle parole: il futuro dell’educazione sorda inizia qui.

A Roma, dal 7 all’11 luglio, si terrà la conferenza ICED 2025. L’evento rappresenta un momento cruciale per l’educazione inclusiva e la formazione delle persone sorde, riunendo esperti da tutto il mondo per definire nuovi approcci basati su scienza e multilinguismo. More than words – più delle parole”: al via a Roma la conferenza internazionale . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

24° Congresso Internazionale sull’Educazione dei Sordi (ICED 2025); Convegno ICED 2025: quota agevolata persone sorde e invio proposte.

